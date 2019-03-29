Легенды хоккея сыграли в Заполярье

Во дворце спорта «Арктика» в Норильске состоялся благотворительный матч с участием команды «Легенды хоккея» и городской команды Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 14:10 в пользу «Легенд».

В составе «Легенд» на лёд вышли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Александр Якушев, Ильдар Мухометов и другие прославленные хоккеисты. Также за «Легенд» на лёд вышел президент «Норникеля» Владимир Потанин, двукратный обладатель Кубка Легенд в составе ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал Потанин, забросивший пять шайб (пента-трик). Буре оформил хет-трик.

Пригласительные билеты на звёздный матч реализовывались в обмен на добровольные пожертвования. Перед матчем именитые спортсмены России и СССР провели мастер-класс для юных хоккеистов Норильска.

Впервые в Норильске благотворительный матч Ночной хоккейной лиги состоялся 4 марта 2017 года. Общая сумма собранных по итогам двух благотворительных матчей средств превысила 5 млн рублей и была направлена на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в краевых соревнованиях по хоккею. За сегодняшний день было собрано более 1,5 млн рублей.