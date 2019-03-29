Хартли: матч с «Салаватом» — лучший, что я видел в КХЛ в этом сезоне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги первого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).



«В таких играх порой даже бывает грустно, что кому то приходится терпеть поражение. Эту игру можно назвать лучшим матчем, который лично я видел в КХЛ в этом сезоне. Между победой и поражением очень тонкая черта, нюансы имеют значение. Сегодня нам позволила победить игра в большинстве. Противник где-то попал в штангу, нам чуть больше повезло. Если бы не наше большинство, может быть, мы бы ещё играли. Отличное противостояние двух сильных команд, нам предстоит интересная серия.

Уже говорил, что у соперника практически нет слабых сторон. Команда отличная, но я горжусь нашими ребятами, они показали здоровскую командную работу и отыгрались, сравняли, и в овертайме забросили очень важный гол в большинстве. Сейчас важно отдохнуть и готовиться к следующему матчу.



Галимов подвернул лодыжку в игровом эпизоде. С ним всё нормально, если бы мы не забили в большинстве, он был бы готов играть.

У нас есть травмы, и нам повезло, что наши игроки сильны духом и у них отличный характер. Они соглашаются принимать новые роли. Это природа плей-офф, здесь необходимо делать шаг вперёд каждому игроку. Мы всегда анализируем противника, стараемся выявить сильные и слабые стороны, чтобы поставить игроков на новую позицию. Мы это продолжим делать. Сегодня всё сработало, но игра шла на равных, необходимо будет думать и работать дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.