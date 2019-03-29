«Авангард» — «Салават Юлаев»: за весь матч гости провели в большинстве 6 секунд

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Единственное удаление хозяева получили в концовке первого периода, но через шесть секунд судьи уравняли составы, зафиксировав нарушение правил со стороны Владимира Ткачёва. Большей удалений у «Авангарда» не было, а игроки «Салавата Юлаева» в сумме пять раз отправлялись на скамейку для штрафников. Общее количество штрафных минут у «Авангарда» и «Салавата» — 2-20 (10 минут – штраф Умарка за неспортивное поведение после победного гола Шумакова в овертайме).

Второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта, после чего серия переедет в Уфу.