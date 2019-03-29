Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — «Салават Юлаев»: за весь матч гости провели в большинстве 6 секунд

«Авангард» — «Салават Юлаев»: за весь матч гости провели в большинстве 6 секунд
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Единственное удаление хозяева получили в концовке первого периода, но через шесть секунд судьи уравняли составы, зафиксировав нарушение правил со стороны Владимира Ткачёва. Большей удалений у «Авангарда» не было, а игроки «Салавата Юлаева» в сумме пять раз отправлялись на скамейку для штрафников. Общее количество штрафных минут у «Авангарда» и «Салавата» — 2-20 (10 минут – штраф Умарка за неспортивное поведение после победного гола Шумакова в овертайме).

Второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта, после чего серия переедет в Уфу.

Матч-концерт в Балашихе закончился спорным голом. Умарк оскорбил судей
Мешал ли Широков Метсоле?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент