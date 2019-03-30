КХЛ объяснила, почему был засчитан гол Шумакова в матче «Авангард» — «Салават»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в овертайме первого матча финала Востока «Авангард» — «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

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Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Форвард омского клуба реализовал численный перевес после удаления Артёма Сергеева за выброс шайбы. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.

«На 65-й минуте матча после шайбы, заброшенной в ворота гостей Сергеем Шумаковым №69, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – атакующий игрок №52 никоим образом не влиял на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот. Блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

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Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.