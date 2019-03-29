В регулярке уфимцам не засчитали гол Хартикайнена, а сейчас не заметили помеху вратарю.

«Салават» снова «прибили» в Балашихе? Такой гол день назад не засчитали СКА

Эпизод Белов – Сорокин

Первые матчи финалов конференций позади. Разумеется, мыслей и поводов для дискуссий по их итогам накопилось немало. Так, в игре ЦСКА – СКА арбитры отменили чистый, как показалось, гол питерских «армейцев» из-за визуальной помехи вратарю.

Во втором периоде встречи Евгений Кетов поразил ворота москвичей отличным броском, а Белов на пятаке закрывал обзор голкиперу и мешал Сорокину среагировать на эпизод. Антон подпрыгнул, шайба юркнула в ворота, а судьи пошли смотреть повтор. После довольно длительного совещания арбитры той встречи Сергей Беляев и Евгений Ромасько отменили шайбу из-за «визуальной помехи вратарю» со стороны защитника СКА.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Эпизод более чем спорный. Кто-то посчитал, что арбитры отменили гол правильно, другие заслуженные в хоккее люди сошлись во мнении, что подобные шайбы нужно засчитывать. В НХЛ, к примеру, подобные эпизоды в подавляющем большинстве случаев даже не стали бы пересматривать.

Канарейкин: гол Кетова судьи были обязаны засчитывать

Судейский департамент быстро среагировал на эпизод (за организацию оперативного разбора моментов лиге нужно сказать спасибо), но и с этим разбором можно поспорить. К единому мнению стороны всё равно не придут. Главный тренер СКА Илья Воробьёв заявил, что столкнулся с такой ситуацией впервые.

И. Воробьёв — об отменённом голе Кетова: с такой ситуацией не сталкивался

Почему к подобным моментам приковано столь пристальное внимание? Потому что в плей-офф каждый гол на вес золота и отменённые шайбы могут стоить командам серии.

Эпизод Широков – Метсола

Ровно через сутки и в Балашихе прошёл первый матч финальной серии Востока. В нём тоже не обошлось без спорных судейских решений. Мало того, что у «Авангарда» было всего одно удаление за игру, а у «Салавата» — пять (в том числе и в овертайме, где, ко всему прочему, 10 минут вы писали Умарку), так ещё и спорный гол омичей, принёсший хозяевам победу, был засчитан.

Какой получилась комбинация и что в ней спорного? Итак, Франсон отдал на Бека, канадец сделал перевод на левый край, а Шумаков в касание поразил пустой угол ворот Метсолы. Судьи отправились просматривать эпизод на предмет помехи вратарю. Лично у меня после просмотра сразу нескольких повторов сложилось чёткое ощущение того, что Широков, находившийся на пятаке, попал клюшкой по Метсоле. И, тем самым, нарушил правила.

Но дело здесь даже в другом. Очевидно, что клюшка Сергея находилась в площади ворот финского голкипера. Этот факт никак не оспорить. Накануне в площади ворот Сорокина оказался локоть Антона Белова – это назвали визуальной помехой. Так в чём различие двух идентичных эпизодов, даже если предположить, что Широков не коснулся Метсолы? Обслуживавшие матч Александр Соин и Константин Оленин засчитали гол.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Салавату» вообще не везёт в Балашихе. Сразу вспоминается отменённый гол Хартикайнена в матче регулярного чемпионата. Теперь с командой Николая Цулыгина приключилась новая история. Сам тренер считает, что помеха Метсоле была. Будет логично, если «Салават» оспорит решение по этому эпизоду, но «Авангард» уже повёл в серии.