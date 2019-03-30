Атанасиу забил шикарный гол, пройдя через всю площадку

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0. Точку в матче на 59-й минуте поставил Андреас Атанасиу. Он подхватил шайбу у своей синей линии, обыграл двух защитников и поразил ворота Маккензи Блэквуда. Результативная передача на счету Мартина Фрка.

Посмотреть видео гола Атанасиу можно также на официальном сайте лиги.

Атанасиу проводит лучший сезон в карьере. В 72 матчах он набрал 50 очков – 30 голов и 20 результативных передач при показателе полезности «-6» и 22 минутах штрафа.

Кроме того, заброшенными шайбами отметились Дэнни Декайзер, Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци. Джонатан Бернье отразил 21 бросок из 21, Джимми Ховард – 7 из 7.