Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.



Первой звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан, набравший четыре очка в игре с «Анахайм Дакс» (6:1). Форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.



Второй звездой дня назван голкипер «Детройт Ред Уингз» Джонатан Бернье. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) вратарь отразил 21 бросок и оформил «сухарь».



Замкнул тройку лучших игроков дня вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Финский голкипер отразил 42 броска из 43 (97,7%) в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

По итогам игрового дня «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.