Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». Напомним, в противостоянии ведут подопечные Игоря Никитина (1-0). Встреча состоится сегодня, 30 марта, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав ЦСКА вернулись Михаил Пашнин, Грег Скотт и Максим Мамин, отсутствуют Михаил Науменков, Скотт Хансен и Павел Карнаухов. У СКА вернулся Андрей Кузьменко, заменивший Алексея Кручинина, место в воротах занял Игорь Шестёркин.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Пашнин — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундлблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Мальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зубарев, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.
ЦСКА — СКА: в воротах гостей сыграет Шестёркин