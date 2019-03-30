ЦСКА — СКА: в воротах гостей сыграет Шестёркин

Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». Напомним, в противостоянии ведут подопечные Игоря Никитина (1-0). Встреча состоится сегодня, 30 марта, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав ЦСКА вернулись Михаил Пашнин, Грег Скотт и Максим Мамин, отсутствуют Михаил Науменков, Скотт Хансен и Павел Карнаухов. У СКА вернулся Андрей Кузьменко, заменивший Алексея Кручинина, место в воротах занял Игорь Шестёркин.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Пашнин — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундлблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Мальцев — Барабанов;

Рукавишников — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зубарев, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.