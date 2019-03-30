Быков: прозябать в третьем звене — не амплуа Ковальчука, он протестует

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о конфликте нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука с главным тренером Уилли Дежарденом.



«Вижу, что Илья Ковальчук открыто высказывается о своем тренере. Вижу, что он не попадает в основной состав „Лос-Анджелеса“ и не едет с командой на выезд, хотя здоров. Не удивлюсь, если это тактический ход и Ковальчук в итоге перейдет в другую команду. Но дело даже не в этом.



Просто я хорошо знаю Илью. Если он предпринимает столь отчаянные шаги, то его абсолютно не устраивает нынешняя роль в „Кингз“. Это не его амплуа — сидеть в запасе, получать по шесть минут за матч, прозябать в третьем звене. Он протестует против этого. Открыто обозначает суть проблемы. Он бросил себе вызов, когда в 35 лет снова поехал в НХЛ. Но попал в тупиковую ситуацию, из которой хочет выбраться. Его не устраивает, что он не может реализовать амбиции.



Ковальчук поступал так и раньше. Например, в 2005 году был недоволен своей ролью в „Ак Барсе“ и говорил, что не хочет больше работать с Зинэтулой Билялетдиновым. Но вот у нас с ним никаких конфликтов не возникало. Потому что мы не сажали Ковальчука надолго, не игнорировали его. Всегда старались видеть личность в игроке. Мне неприемлемо построение иных отношений. Хочу искать диалог с ребятами. Задача тренера — дать хоккеисту такую возможность, чтобы он раскрылся, самореализовался. Под это тебе нужно выстраивать свою стратегию, тактику, психологию. Только так вы все, сообща пойдете к результату, и команда будет — как сжатый кулак.



Не думаю, что Ковальчук разорвет оставшиеся два года контракта и вернется в Россию. Это не в его характере. Получится тогда, что он плюнул на все и выбросил белый флаг, подтвердив тем самым правильность решений тренера Вилли Дежардена. Илья сражается за свою правду, как ее видит. Бьется отчаянно, в своей манере. Он не согласен с тем, что происходит, и я его понимаю», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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