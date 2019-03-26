«Он захотел остаться дома». Это не забастовка, но у Ковальчука всё плохо

У Ильи Ковальчука всё плохо в «Лос-Анджелесе». «Кингз» без вариантов плетутся на последнем месте в Западной конференции, сам российский форвард набрал всего 31 очко в 60 матчах, а его коэффициент полезности «-26» — один из самых низких в лиге. Уже можно с уверенностью говорить, что этот сезон для Ковальчука станет худшим за всю его 20-летнюю карьеру на взрослом уровне.

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Нервы у Ильи явно не выдерживают, и ко всем его игровым проблемам сейчас добавился и открытый конфликт с тренером «Кингз» Уилли Дежарденом. Канадский наставник практически сразу после своего прихода в «Лос-Анджелес» в ноябре стал серьёзно ограничивать Ковальчука в игровом времени, а сейчас и вовсе усадил в запас. За это Кови разнёс тренера в интервью, и вполне вероятно, что в нынешнем сезоне мы уже не увидим россиянина на льду. Он не поехал с командой на ближайший выезд. Ему комфортнее оставаться дома, чем протирать штаны в ложах прессы на гостевых стадионах.

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Ковальчук воюет не с «Кингз», а с Дежарденом

Наверное, Ковальчука можно понять. Он уже давно не мальчик, а опытный хоккеист, который и в 35 лет может быть полезен своей команде. И вполне логично, что чудачества Дежардена буквально взбесили Илью. Мало того, что Ковальчука вывели из состава (хотя россиянин входит в топ-4 самых результативных игроков «королей»), так ещё и ради чего? Дежарден не наигрывает молодёжь в концовке безнадёжно проваленного сезона, а использует семь защитников и совсем не юных хоккеистов из фарм-клуба. Совсем непонятно, какая необходимость в том, чтобы задвигать возрастного и высокооплачиваемого Ковальчука. Так что протест Ильи вполне понятен: не он начал эту войну с тренером, а своим решением не ехать на выезд он просто пытается заставить себя уважать.

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Любопытная деталь здесь в том, что недомолвки Ковальчука с Дежарденом не переносятся на отношения Ильи с клубом. Он хочет остаться в «Лос-Анджелесе», где ему комфортно. У Ковальчука здесь дом, здесь живёт его семья, дети ходят в местную школу. В конце концов, с «Кингз» у россиянина трёхлетний контракт, и он хочет отработать его до конца.

Ковальчук понимает, что, скорее всего, Дежарден в команде не задержится. «Он тренер на оставшиеся 10 матчей», — в таком духе высказался Илья журналистам, намекая на то, что он готов потерпеть до конца сезона, а затем тренер и сам покинет Город Ангелов. Так что бойкот Ковальчука – вовсе не выкрутасы капризной звезды, а ответ на несправедливость.

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Кови терпел весь сезон

К чести Ковальчука хочется отметить, что психанул он только сейчас, хотя недопонимания с Дежарденом стали возникать ещё в ноябре. Но Илья держался достойно, не выносил сор из избы, и был готов радоваться победам «Кингз», даже если сам он проводил на площадке по 5-6 минут. Ковальчук возвращался в НХЛ, выиграв всё в России, и собирался бороться с «Лос-Анджелесом» за Кубок Стэнли, победа в котором включила бы Кови в Тройной Золотой клуб. Но когда всё пошло наперекосяк россиянин не стал метаться в поисках лучшей жизни. Перед дедлайном Ковальчук не стал отказываться от запрета на обмен, хотя уже тогда было понятно, что «королям» в этом сезоне ничего не светит. Но было также понятно, что летом клуб ждёт перезагрузка, по итогам которой у «Кингз» может начаться новая жизнь. Ковальчуку было бы обидно, если бы она началась уже без него. Да и быт сыграл немаловажную роль в этом решении. Илье уже 35, у него большая семья, которой комфортно в Калифорнии, и он сделал выбор, решив переждать бурю, а не бежать от неё.

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Неизвестно, сыграет ли Ковальчук ещё в этом чемпионате под руководством Дежардена или конфликт наберёт новые обороты. Да это и не важно. Нынешний сезон Илья постарается забыть, как страшный сон. Что будет дальше? Сказать трудно. У «Кингз» нет никаких предпосылок, чтобы оставлять Дежардена у руля, а вот на Ковальчука в клубе наверняка ещё рассчитывают. Форвард это прекрасно понимает, и поэтому сейчас он остаётся дома. А генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк, кажется, абсолютно поддерживает россиянина. И это логично: в нынешнем сезоне с «Кингз» уже всё равно ничего хорошего не произойдёт, но на будущее с одной из главных звёзд команды портить отношения было бы глупо.

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При этом нужно понимать, что такая концовка сезона практически исключает появление Ковальчука в составе сборной России на чемпионате мира.