ЦСКА — СКА: Сорокин сделал великолепный сейв на Бывальцеве

Во втором периоде встречи московского ЦСКА и петербургского СКА отличный сейв удался голкиперу хозяев Илье Сорокину. Вратарь ЦСКА отразил шайбу после броска в упор от Алексея Бывальцева.
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ХК СКА.
Соперники вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Пашнин — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.
СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундлблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Мальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зубарев, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.