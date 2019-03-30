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ЦСКА — СКА: Сорокин сделал великолепный сейв на Бывальцеве

ЦСКА — СКА: Сорокин сделал великолепный сейв на Бывальцеве
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи московского ЦСКА и петербургского СКА отличный сейв удался голкиперу хозяев Илье Сорокину. Вратарь ЦСКА отразил шайбу после броска в упор от Алексея Бывальцева.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ХК СКА.

Соперники вышли на лёд в следующих составах:

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Пашнин — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.

СКА

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундлблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Мальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зубарев, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.

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