ЦСКА — СКА: Сорокин сделал великолепный сейв на Бывальцеве

Во втором периоде встречи московского ЦСКА и петербургского СКА отличный сейв удался голкиперу хозяев Илье Сорокину. Вратарь ЦСКА отразил шайбу после броска в упор от Алексея Бывальцева.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ХК СКА.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Пашнин — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундлблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Мальцев — Барабанов;

Рукавишников — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зубарев, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.