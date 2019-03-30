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Роман Червенка не сыграет на чемпионате мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Роман Червенка не сыграет на чемпионате мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка сообщил, что он не примет участия в чемпионате мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в Словакии. Форвард назвал причиной застарелые травмы, которые мешают ему играть. На старте чемпионата Червенка пропустил около месяца из-за закупорки лёгочной артерии.

«Жаль пропускать чемпионат мира, но моё здоровье является приоритетом. Из-за своего состояния не смогу сыграть на турнире. Мне нужно вылечиться, восстановиться и быть готовым к следующему сезону», — сказал Червенка.

В нынешнем сезоне Червенка защищал цвета швейцарского клуба «Лайонс», записав в актив 21 (5+16) балл.

Ранее Роман на протяжении пяти лет выступал в КХЛ, защищая цвета омского «Авангарда» и СКА из Санкт-Петербурга.

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