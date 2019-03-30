Роман Червенка не сыграет на чемпионате мира — 2019

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка сообщил, что он не примет участия в чемпионате мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в Словакии. Форвард назвал причиной застарелые травмы, которые мешают ему играть. На старте чемпионата Червенка пропустил около месяца из-за закупорки лёгочной артерии.



«Жаль пропускать чемпионат мира, но моё здоровье является приоритетом. Из-за своего состояния не смогу сыграть на турнире. Мне нужно вылечиться, восстановиться и быть готовым к следующему сезону», — сказал Червенка.



В нынешнем сезоне Червенка защищал цвета швейцарского клуба «Лайонс», записав в актив 21 (5+16) балл.



Ранее Роман на протяжении пяти лет выступал в КХЛ, защищая цвета омского «Авангарда» и СКА из Санкт-Петербурга.

Без Ковальчука и Панарина? Какой будет сборная России на ЧМ Кто нужен из КХЛ и кого ждать из НХЛ.