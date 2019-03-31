Хара: если здоровье позволит, то не вижу причины, почему бы не играть до 47

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара прокомментировал продление контракта на один сезон.

«Для меня это большая честь, и я очень горжусь тем, что имею возможность по сей день играть в этой лиге и быть частью «Бостон Брюинз». Я действительно это очень ценю и стараюсь думать о том, что если буду усердно тренироваться и работать, то смогу находиться здесь и дальше.

За счёт чего я держу себя в форме, позволяющей играть в НХЛ в 42 года? В первую очередь — дисциплина. Я стараюсь всегда быть сосредоточенным на мелочах и деталях, чтобы никогда не упустить те вещи, которые многие годы мне приносят успех. Главное — усердно работать, быть скромным и идти за своими целями.

Сейчас я не задумываюсь о том, до какого возраста хочу играть. Точно знаю, что хочу играть следующие два сезона. Но если я буду чувствовать себя хорошо и здоровье позволит, то не вижу причины, почему бы не играть до 47», — приводят слова Хары «Известия».