Артемий Панарин повторил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимает «Коламбус Блю Джекетс» (идёт второй период, счёт — 4:2 в пользу гостей).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Тремя результативными передачами в первом периоде отметился российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Таким образом, россиянин повторил клубный рекорд по сезонной результативности, набрав 82 (27+55) очков в 75 матчах.

Напомним, в сезоне-2017/18 Панарин превзошёл достижение канадского форварда Рика Нэша (79 баллов), став первым игроком в клубной истории «Коламбуса», добравшимся до отметки в 80 очков за сезон (82 балла).

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