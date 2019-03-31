Овечкин: здорово быть среди легендарных имён, но моя карьера не закончена

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал голевой дубль в выездном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3) и достижение отметки в 50 шайб за сезон.

«Здорово, когда ты в компании с такими легендарными именами. Но готов сказать снова — моя карьера не закончена. У меня есть ещё несколько сезонов, чтобы поиграть. Третий период показал, что мы готовы сражаться, играть в силовую игру. Считаю, с «Тампой» мы сыграли в солидный хоккей. У соперника есть отличные игроки, но мы показали им, кто является обладателем Кубка Стэнли. Мы хотим встретиться с ними на одной из стадий плей-офф. В прошлом году была отличная серия, это будет интересно», — сказал Овечкин в эфире NBC.

Овечкин в снайперской гонке опережает на четыре шайбы Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 88 очков в 78 матчах – 51 гол и 37 результативных передач.