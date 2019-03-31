Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль, вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (247), догнав Люка Робитайла. Российский форвард отличился в неравных составах на 57-й минуте матча, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265) и Теэму Селянне (255).

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.