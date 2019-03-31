Стэмкос: Овечкин — настоящий конь, ему не так уж сложно забить 50 голов

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос оценил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в восьмой раз за карьеру забил 50 голов за сезон.

«Овечкин нашёл способ последовательно и стабильно забивать в этой лиге. Очевидно, это ему не так уж сложно. Он настоящий конь, большой, сильный парень. Его стабильность на протяжении долгих лет вызывает уважение и удивление. Как он поддерживает здоровье, как набирает очки, сколько он играет — это просто удивительно!

Уверен, были люди, которые сильно сомневались в нём и полагали, что он вот-вот остановится, но Овечкин нашёл чем им ответить. Он мотивирован, он любит забивать голы. А с его броском шайба будет залетать в сетку в большинстве случаев», — приводит слова Стэмкоса Washington Post.

Великий русский в шаге от Гретцки! Овечкин снова забил 50 голов за сезон Уже в восьмой раз за карьеру.