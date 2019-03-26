Русские окружили президента США. Над чем смеялись Овечкин и Трамп

Случилось! Александр Овечкин встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Были все – комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, главный тренер Тодд Рирден, и, конечно, игроки.

Овечкин появился при полном параде – со стильной причёской, в костюме и с красным галстуком. Команде провели экскурсию по резиденции президента США, после чего состоялась официальная встреча в Овальном кабинете. Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов во время беседы окружили Трампа, встав к нему ближе всех, по правую руку.

Овечкин пришёл к Трампу со стильной укладкой! Самое интересное в режиме LIVE Президент США принимает в Белом доме действующих обладателей Кубка Стэнли.

«Лучший снайпер лиги, кажется, это неплохой результат?»

В первую очередь Трамп поздравил команду и пожелал её удачи, а затем вспомнил победный плей-офф. Президент читал заготовленную речь, но при удобном случае шутил от себя.

«Прошлый сезон вы провели невероятно, сломили сопротивление принципиального соперника и действующего чемпиона – «Питтсбург». Как они кстати поживают?» — с ухмылкой спросил Трамп. «Будут в плей-офф», — ответил Леонсис.

«Это всегда непросто. Посмотрим, что будет дальше. К победе вас привёл особенный спортсмен, великолепный игрок – капитан Алекс Овечкин. Где Иванка? Она его друг и большой фанат".

Иванка – дочь Дональда от первого брака, и Трамп не случайно её упомянул. Во время празднований с Кубком Стэнли Овечкин случайно встретил её в Вашингтоне и даже сделал совместное фото. Так что над международными отношениями Овечкин начал работать уже давно.

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«Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?» — спросил Трамп капитана «столичных».

«Ага», — улыбнулся Овечкин.

«64 гола, больше, чем кто-либо другой в лиге. Как Бейб Рут! Кажется, в одном сезоне у него было больше хоумранов, чем у кого-либо ещё. В остальном, он был не очень хорошим подающим», — пошутил Трамп, и гости взорвались смехом.

Вообще-то, для справки, Бейб Рут – легендарный игрок в бейсбол, который выступал в первой половине ХХ века и установил не один рекорд (некоторые держатся и сейчас). Прямо как наш Александр!

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«64 гола, 114 очков. И его признали MVP плей-офф, и это было легко. Никто больше него не заслуживал «КоннСмайтТрофи», Алекс, поздравляю. Будем смотреть за вашей игрой через пару недель, не сомневаюсь, что у вашей команды всё будет здорово», — заключил президент.

Если фамилию Овечкин американцы произносят легко, то Евгению Кузнецову досталось по полной. Трамп не только исковеркал его имя, но и пошутил над возрастом. А в остальном отзывался о центрфорварде очень лестно.

«Евджени Кузнецнов? Какой молоденький, только посмотрите на него!»

«Евджени? Какой молоденький, только посмотрите на него! (Все смеются). Кузнецнов повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала. Фантастика! Великолепную команду вы собрали, Тед! Вы привезли Кубок Стэнли домой, тысячи фанатов вас приветствовали, они были повсюду. У меня ощущение, что вы сделаете это снова. Вы чемпионы, у вас сердца чемпионов, у вас фантастический владелец, и у вас осталась практически та же команда, верно? Желаю «Вашингтону» удачи. Сейчас все об этом говорят, я не могу заставить людей отвлечься на другие вещи. Так что вам надо выиграть поскорее, потому что нам надо возвращаться к обычной работе (смеются). Думаю, вы добьётесь фантастического успеха. Для нас большая честь принимать вас у себя. MVP, не хочешь сказать пару слов?».

У MVP уже была заготовлена речь: «Конечно. Сейчас мне будет говорить проще, чем на параде. Большое спасибо за приглашение, для нас большая честь быть здесь и встретиться с вами лично. Мы попробуем сделать это снова. Как вы сказали, у нас осталась та же команда, опытная команда. Постараемся выиграть снова. Спасибо».

Затем Трамп закруглился, пожал руку Овечкину и ещё о чём-то разговаривал с ним без микрофона. Может быть, Овечкин спрашивал о том, когда наладятся отношения между Россией и США?