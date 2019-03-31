Пряхин — об историческом отъезде в НХЛ: думал, что и там будет холодная война

Бывший нападающий «Калгари Флэймз» Сергей Пряхин, ставший первым в истории советским хоккеистом, заключившим контракт с клубом НХЛ, вспомнил о деталях переезда.

«Время такое было, что уехать было нереально. Не знаю, почему первым отпустили именно меня. И тогда, и сейчас меня постоянно спрашивают, но не могу объяснить, почему я стал первым. Вся инициатива шла от Игоря Дмитриева, старшего тренера «Крыльев Советов», за которые я тогда играл. Он решил отправить меня в НХЛ. Меня поставили в известность в самый последний момент. До сих пор не могу понять, почему так всё сложилось. Меня никак не готовили, просто поставили перед фактом недели за две до отъезда.

НХЛ не была какой-то загадкой. Каждый год мы ездили туда и с клубами, и со сборной. Прекрасно представляли уровень, играли на Кубке Канады. Лучшие европейцы уже играли в НХЛ. Мы понимали, что это сильнейшая лига. Конечно, оказаться в то время в НХЛ — все равно что попасть на другую планету.

Помогали ребята, меня приняли очень тепло. Даже не ожидал, что меня так поддержат. Думал, и там будет холодная война. Но нет, приняли, как в семью. Команда была очень дружная и сильная. На тот момент сильнейшая в НХЛ — в 1989 году «Калгари» выиграл Кубок Стэнли», — цитирует Пряхина «Телеканал 360».