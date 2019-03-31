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«Локо» разгромил «Мамонтов» в первом матче полуфинала МХЛ, у Слепца три очка

«Локо» разгромил «Мамонтов» в первом матче полуфинала МХЛ, у Слепца три очка
Хоккей / МХЛ

Сегодня, 31 марта, в Ханты-Мансийске состоялся первый матч полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги.

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«Мамонты Югры», занявшие первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встречались с «Локо», занявшим третье место на Западе. Клуб из Ханты-Мансийска потерпел крупное поражение со счётом 1:6.

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте матча усилиями Данила Галеева, однако в дальнейшем забивали только гости. В составе победителей отличились Григорий Денисенко, Антон Лукичёв, Данила Дяденькин, Егор Манин, Кирилл Слепец и Илья Миронов.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
31 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1 : 6
1:0, 0:3, 0:3
Локо
Ярославль
1:0 – Галеев (Попов) – 10:42 (5x5), 1:1 – Денисенко (Червоненко, Зенчиков) – 23:08 (5x5), 1:2 – Лукичёв (Каюмов, Слепец) – 25:42 (5x5), 1:3 – Дяденькин (Денежкин) – 34:53 (5x5), 1:4 – Манин (Денежкин, Дяденькин) – 48:24 (5x5), 1:5 – Слепец (Иванов, Малышев) – 50:45, 1:6 – Миронов (Каюмов, Слепец) – 53:49 (5x5)

Самым результативным игроком матча стал Слепец, набравший 3 (1+2) очка. У Георгия Иванова — результативная передача, Артур Каюмов дважды ассистировал партнёрам. Николай Коваленко и Максим Афанасьев очков не набрали.

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