«Локо» разгромил «Мамонтов» в первом матче полуфинала МХЛ, у Слепца три очка

Сегодня, 31 марта, в Ханты-Мансийске состоялся первый матч полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги.

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«Мамонты Югры», занявшие первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встречались с «Локо», занявшим третье место на Западе. Клуб из Ханты-Мансийска потерпел крупное поражение со счётом 1:6.

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте матча усилиями Данила Галеева, однако в дальнейшем забивали только гости. В составе победителей отличились Григорий Денисенко, Антон Лукичёв, Данила Дяденькин, Егор Манин, Кирилл Слепец и Илья Миронов.

Самым результативным игроком матча стал Слепец, набравший 3 (1+2) очка. У Георгия Иванова — результативная передача, Артур Каюмов дважды ассистировал партнёрам. Николай Коваленко и Максим Афанасьев очков не набрали.