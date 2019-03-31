Стал известен окончательный состав женской сборной России на ЧМ-2019

Стал известен окончательный состав женской национальной команды России для участия в чемпионате мира, который пройдёт с 4 по 14 апреля в финском городе Эспоо. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.



Вратари: Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Анна Пругова («Агидель», Уфа);



Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева (СК Горный), Дарья Терёшкина (Канада);



Нападающие: Елена Дергачёва, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Оксана Братищева, Александра Вафина, Виктория Кулишова (все — СКИФ, Нижегородская область), Диана Канаева, Екатерина Смолина (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Валерия Павлова, Анна Тимофеева (обе — «Бирюса», Красноярск), Ольга Сосина, («Агидель», Уфа), Фануза Кадирова (СК Горный).



2 апреля россиянок ждёт выставочный матч с командой Чехии, а через день, 4 апреля, состоится первая игра группового этапа чемпионата мира, в котором нашей команде будет противостоять сборная Швейцарии.