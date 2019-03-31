Умарк повторил клубный рекорд «Салавата» по передачам, сравнявшись с Радуловым

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Единственный гол в составе уфимского клуба забил Владимир Ткачёв, одним из его ассистентов стал Линус Умарк. Шведский хоккеист повторил клубный рекорд по количеству результативных передач в КХЛ. Умарк отдал 197-й результативный пас и повторил достижение Александра Радулова.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке Сергей Широков реализовал численный перевес. Нападающий «Авангарда» воспользовался удалением Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде уфимцы восстановили паритет — Владимир Ткачёв отличился в большинстве после удаления Сергея Шумакова. Омичи снова вышли вперёд спустя три минуты стараниями Тейлора Бека. На 56-й минуте «ястребы» организовали третий гол, автором которого стал Кирилл Семёнов. В концовке встречи шайбу в пустые ворота отправил Алексей Емелин.