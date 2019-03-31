Хартли: тренировать такую команду – удовольствие, «Авангард» сегодня доминировал

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о матче с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 2-0 в серии).

«Командная работа, командная победа. Все ребята были включены в игру, все компоненты проявились в этом матче. Это и большинство, и игра в равных составах, и действия Бобкова в воротах. В целом если вспомнить на большинство игр в этом сезоне, то думаю, что это была одна из самых содержательных игр. Мы доминировали, была дисциплинированная игра. Одно удовольствие тренировать такую команду. Серия переезжает в Уфу, нужно продолжать в том же духе.

Почему Емелин остался капитаном? Медведев долго не играл, он близок сейчас к полному набору формы. Но не может капитан сидеть на трибунах без возможности поговорить с судьями и так далее. Да и в целом нашивка капитана не имеет для нас большого значения. Мы культивируем дух лидерства и хотим, чтобы у нас в команде было 22 капитана. Думаю, что мы достаточно хорошо это делаем. Мы представляем Омск и культивируем эту любовь к хоккею в Балашихе.

Михеев и Зернов в процессе восстановления. Сложно сказать, будут ли они играть на выезде», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.