Болельщики устроили драку после второго периода матча «Авангард» — «Салават»

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



В перерыве после второго периода возле гостевого сектора произошла драка с участием болельщиков.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке Сергей Широков реализовал численный перевес. Нападающий «Авангарда» воспользовался удалением Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде уфимцы восстановили паритет — Владимир Ткачёв отличился в большинстве после удаления Сергея Шумакова. Омичи снова вышли вперёд спустя три минуты стараниями Тейлора Бека. На 56-й минуте «ястребы» организовали третий гол, автором которого стал Кирилл Семёнов. В концовке встречи шайбу в пустые ворота отправил Алексей Емелин.

Бек играет, как Яромир Ягр. «Салават» пока не знает, как его остановить Лучший бомбардир плей-офф тащит «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Цулыгину пора выпускать против него звено Кадейкина.

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