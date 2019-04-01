Тарасенко: мне нужно больше забивать, 30 голов — не самый хороший результат

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне, а также заявил о желании выиграть крупный турнир со сборной России.

«Разумеется, мне нужно забивать больше. Если не ставить какие-то высокие цели перед собой, то нет смысла играть. Считаю, что 30 голов — не самый хороший результат. Но я особо не думаю о личных достижениях после такого начала сезона, когда мы были последними в лиге. Поэтому сейчас больше стараемся концентрироваться на командной игре.

Здоровье? Всё хорошо, чувствую себя гораздо лучше. Тяжело вкатывался в нынешний сезон, но в ходе него состояние стало улучшаться. Надеюсь, в плей-офф всё тоже будет хорошо.

Готов ли поехать в сборную России на чемпионат мира? Не буду загадывать. Конечно, с самого детства есть мечта попасть в сборную, играть за неё и выигрывать. Думаю, этого хочет каждый хоккеист. Я всегда испытываю честь и гордость, когда надеваю майку национальной команды. В сборной всегда собирается очень хороший коллектив — отличные ребята из числа хоккеистов, прекрасные люди среди тренеров и административных работников. Когда удаётся приехать в команду, получаю удовольствие от игры.

Есть ли цель выиграть Олимпиаду или ЧМ? Всем хочется добиться таких побед. Разумеется, я не исключение. А там уже как получится, как Бог даст», — приводят слова Тарасенко «Известия».