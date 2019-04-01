Хет-трик Манты помог «Детройту» одержать 5-ю победу кряду и обыграть «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 6:3.

После первого периода «красные крылья» повели со счётом 2:0, дубль оформил Энтони Манта. Во втором игровом отрезке «Бостон» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Голы в активе Джейка Дебраска, Брэда Маршана и Дэвида Бэкеса. В третьем периоде четыре шайбы забросил уже «Детройт». Манта оформил хет-трик, также забили Таро Хиросе (первый гол в карьере), Филип Гронек и Дилан Ларкин.

«Детройт» одержал пятую победу подряд и вышел на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. «Бостон» потерпел третье поражение в четырёх встречах, но остался вторым. «Брюниз» ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.