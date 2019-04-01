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Хет-трик Манты помог «Детройту» одержать 5-ю победу кряду и обыграть «Бостон»

Хет-трик Манты помог «Детройту» одержать 5-ю победу кряду и обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 6:3.

После первого периода «красные крылья» повели со счётом 2:0, дубль оформил Энтони Манта. Во втором игровом отрезке «Бостон» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Голы в активе Джейка Дебраска, Брэда Маршана и Дэвида Бэкеса. В третьем периоде четыре шайбы забросил уже «Детройт». Манта оформил хет-трик, также забили Таро Хиросе (первый гол в карьере), Филип Гронек и Дилан Ларкин.

«Детройт» одержал пятую победу подряд и вышел на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. «Бостон» потерпел третье поражение в четырёх встречах, но остался вторым. «Брюниз» ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
6 : 3
2:0, 0:3, 4:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Манта (Ларкин, Бертуцци) – 10:26 (5x5), 2:0 – Манта (Кронвалль, Бертуцци) – 19:59 (5x4), 2:1 – Дебраск (Крейчи, Макэвой) – 22:01 (5x5), 2:2 – Маршан (Бержерон, Карло) – 29:50 (4x5), 2:3 – Бэкес (Миллер, Крейчи) – 39:00 (5x5), 3:3 – Манта (Бертуцци, Атанасиу) – 41:17 (5x4), 4:3 – Хиросе (Атанасиу, Кронвалль) – 41:25 (5x5), 5:3 – Гронек (Манта) – 52:03 (5x5), 6:3 – Ларкин (Манта, Гронек) – 59:02 (en)
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