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«Калгари» нанёс «Сан-Хосе» восьмое поражение в девяти матчах

«Калгари» нанёс «Сан-Хосе» восьмое поражение в девяти матчах
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3. Хозяева нанесли всего 15 бросков в створ.

На 13-й минуте забил форвард хозяев Тимо Майер, но ещё до первого перерыва «огоньки» провели три результативные атаки. Отличились Шон Монахан, Марк Янковски и Делтон Праут. В середине второго периода преимущество «Калгари» увеличил Микаэль Баклунд. В третьем игрового отрезке Логан Кутюр одну шайбу отыграл. Михаэль Фролик восстановил преимущество в три шайбы. Точку в матче поставил Кевин Лабанк.

«Сан-Хосе» потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах, но остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 97 очками. Ранее «акулы» забронировали себе место в плей-офф. «Калгари» со 105 очками – первый.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 5
1:3, 0:1, 2:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Майер (Донской, Кутюр) – 12:01 (5x5), 1:1 – Монахан (Годро) – 14:58 (5x5), 1:2 – Янковски (Нил, Чарник) – 15:29 (5x5), 1:3 – Праут (Манджапане, Хэтэуэй) – 16:13 (5x5), 1:4 – Баклунд (Хэнифин, Годро) – 27:27 (5x5), 2:4 – Кутюр (Майер, Гертл) – 45:23 (5x5), 2:5 – Фролик (Джордано, Ткачук) – 48:25 (5x5), 3:5 – Лабанк (Хед, Райан) – 56:34 (5x5)
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