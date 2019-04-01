«Калгари» нанёс «Сан-Хосе» восьмое поражение в девяти матчах

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3. Хозяева нанесли всего 15 бросков в створ.

На 13-й минуте забил форвард хозяев Тимо Майер, но ещё до первого перерыва «огоньки» провели три результативные атаки. Отличились Шон Монахан, Марк Янковски и Делтон Праут. В середине второго периода преимущество «Калгари» увеличил Микаэль Баклунд. В третьем игрового отрезке Логан Кутюр одну шайбу отыграл. Михаэль Фролик восстановил преимущество в три шайбы. Точку в матче поставил Кевин Лабанк.

«Сан-Хосе» потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах, но остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 97 очками. Ранее «акулы» забронировали себе место в плей-офф. «Калгари» со 105 очками – первый.