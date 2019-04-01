Третий вратарь «Коламбуса» Кинкейд поздравил Бобровского в «Твиттере»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой кряду.

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский. Он оформил шат-аут, отразив 38 бросков. В нынешнем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс». Также Бобровский обновил личный рекорд.

Бобровского с успехом поздравил в «Твиттере» третий вратарь команды Кейт Кинкейд.

«Пятая победа подряд для „Коламбуса“. Девятый сухарь Бобровского — лучший результат в карьере и лиге. Оставайся таким же горячим и дальше. Так держать», — написал Кинкейд.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Кинкейда.