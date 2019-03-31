Кипреос: Бобровский может перебраться во «Флориду» в связи с проблемами Луонго

Североамериканский инсайдер Ник Кипреос не исключает, что голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский по окончании сезона переберётся во «Флориду Пантерз». Ранее стало известно, что вратарь «пантер» Роберто Луонго может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

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«Информация о проблемах со здоровьем у Луонго может поспособствовать переезду во Флориду Бобровского. Ходят разговоры, что «пантеры» готовы серьёзно включиться в борьбу за российского вратаря. Очевидно, что Сергей понадобится «Флориде», если Луонго придётся завершить карьеру», — приводит слова Кипреоса Sportsnet.



Ближайшим летом Бобровский станет неограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне двукратный обладатель «Везина Трофи» установил личный рекорд, записав на свой счёт восемь сухих матчей.