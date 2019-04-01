Пашков: Хартли в хоккее уже все зубы съел, а Цулыгин работает совсем недавно

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (2-0).

«Второй матч серии «Авангард» провёл в своём стиле, в свою силу, а «Салават» стал постепенно сдавать чисто физически. Уфимцы проиграли в скорости, а когда уступаешь в скорости, то проигрываешь во всём. У «Салавата» есть шансы выправить положение за счёт двух домашних матчей, но шансы «Авангарда» выглядят предпочтительнее. Удастся ли уфимцам хорошо сыграть дома — в этом есть большие сомнения.

Почему Цулыгин не накладывает тройку Кадейкина на звено с Тейлором Беком? Трудно говорить за Цулыгина. Ясно, что Бек очень опасен для «Салавата», и здесь, возможно, нужна где-то и персональная опека. Этот игрок во многом способствует достижению результата. Не скажу, что он какой-то выдающийся хоккеист, но в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина он очень эффективен, играет результативно. К нему нужно особенное внимание, вплоть до того, чтобы «прихватывать» его персонально, потому что справиться с ним уфимцы не могут.

Хартли переигрывает Цулыгина? Вряд ли стоит сравнивать тренеров, ведь они разного уровня. Хартли уже все зубы съел в хоккее, Цулыгин только-только заступил на высший тренерский пост. У команд разные манеры игры. «Авангард» быстрый и агрессивный, «Салават» играет в более размеренной манере, рассчитывает на большинство, где у него хорошо играют легионеры. Пока что стиль «Авангарда» намного эффективней», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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