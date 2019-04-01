КХЛ определила лучших игроков марта

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков марта, информирует официальный сайт организации.

– лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в восьми из девяти матчей, в том числе одну – на ноль. Голкипер московского клуба отразил 96,07% броска при коэффициенте надёжности 1,00 (оба показателя – лучшие в марте). На данный момент Сорокин возглавляет список лучших вратарей плей-офф по коэффициенту надёжности.

– лучшим защитником признан Мэт Робинсон (ЦСКА), одержавший вместе с командой восемь побед в девяти матчах и набравший в них 5 (2+3) очков. Оба его гола (в третьем матче серии с «Витязем» и четвёртом – серии с «Динамо» Мск) становились победными. Робинсон не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе ("+2"). Также на его счету 13 бросков по воротам, семь силовых приёмов и пять блокированных бросков.

– лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), одержавший вместе с командой восемь побед в 11 матчах и набравший в них 15 (7+8) очков (лучший результат месяца). Нападающий питерского клуба набирал очки в восьми из 11 поединков месяца, забивал – в пяти. Гусев отметился дублем в пятом, решающем поединке серии против «Локомотива», во втором матче этого противостояния его гол стал победным. Также на его счету дубль в третьем матче серии со «Спартаком». На счету нападающего СКА 36 бросков по воротам, кроме того в 11 поединках он не заработал ни одного удаления.

– лучшим новичком признан защитник Даниил Мисюль («Локомотив»), отметившийся дебютным голом в КХЛ в пятом решающем поединке серии плей-офф с ХК «Сочи». Защитник ярославского клуба не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе ("+3"). 18-летний хоккеист в среднем проводил на льду 15 минут 16 секунд. Также на его счету девять бросков по воротам и семь силовых приёмов.