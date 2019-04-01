Хартикайнен — о действиях звена с «Авангардом»: вроде играем, как и всегда

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (1:4, 0-2).

«Ничего не случилось, просто соперник хорошо играл. Просто в третьем периоде мы пропустили голы. В первую очередь нам надо играть увереннее, играть так, как мы умеем с первых секунд матча. Это всё, что нужно для того, чтобы вернуться в серию.

Просили ли наше звено играть попроще? Нет. Вы задавайте эти вопросы тренеру, вроде играем, как и всегда, не знаю, что сказать", – цитирует Хартикайнена «Горобзор».

Сегодня, 1 апреля, «Авангард» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги с просьбой дать экспертную оценку эпизоду с участием Хартикайнена.