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Таварес — о новом матче с «Айлендерс»: уверен, что меня встретят точно так же

Таварес — о новом матче с «Айлендерс»: уверен, что меня встретят точно так же
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился ожиданиями от второго в карьере матча с «Нью-Йорк Айлендерс» в качестве игрока «кленовых листьев».

«Уверен, что меня там встретят точно так же. Но с этим ничего не поделаешь. Надо играть и делать всё, чтобы „Торонто“ победил. Однажды это должно было произойти. Теперь надо вернуться туда снова и сыграть лучше, чем в первый раз», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Во время матча, который состоялся 1 марта и завершился победой «островитян» (6:1), был продемонстрирован видеотрибьют, посвящённый форварду гостей Джону Таваресу. Он всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто». Болельщики хозяев освистали форварда во время показа видео.

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