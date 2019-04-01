Григоренко: Шестёркин сделал хороший сейв, нужно было лучше бросать

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от проигранного матча со СКА (1:2 ОТ, 2-1 в серии).



«Не знаю, вернётся ли серия в Санкт-Петербург. Что тут думать. Надо выходить и играть. Послезавтра игра, нужно настраиваться и играть в свой лучший хоккей. В овертайме так получилось, СКА сегодня выигрывал нейтральные шайбы.



Хороший сейв Шестёркин сделал. Надо было лучше бросать, он хороший вратарь, здорово поймал. Видел момент с отменённой шайбой СКА, у меня нет комментариев», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Счёт во встрече был открыт на последней секунде первого периода: форвард ЦСКА Андрей Светлаков перехватил шайбу после ошибки Патрика Херсли и отдал голевой пас на Павла Карнаухова. Коллектив Ильи Воробьёва сравнял счёт на 28-й минуте благодаря точному броску Александра Барабанова. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс бросок Николая Прохоркина.