Барабанов: у СКА гора с плеч упала, столько матчей не могли у ЦСКА выиграть!

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:1 ОТ, 1-2 в серии).



«После моей шайбы команде стало полегче. До этого только один гол в матчах с ЦСКА забивали. Хорошо, что в этот раз забили второй и выполнили свою работу. Мне главное, чтобы команда выигрывала. Если выиграла, значит, мне комфортно в своей тройке. Здорово, что выиграли, гора с плеч упала. Столько матчей не могли у ЦСКА выиграть! Задания играть более осторожно в связи с такой ситуацией не было, просто старались избежать ошибок. Играли строго по заданию.



Надо исключать такие ошибки, как пропуск гола за секунду до конца периода. Дай бог, чтобы Прохоркин и дальше был нашим джокером», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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