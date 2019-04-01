Департамент судейства КХЛ разъяснил отменённую шайбу Наиля Якупова

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший во втором периоде матча СКА — ЦСКА.



«На 34-й минуте матча после броска нападающего СКА Наиля Якупова (№65) по воротам ЦСКА главный судья инициировал просмотр на предмет: «Шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста». После видеопросмотра определено: шайба заброшена коньком (ногой). Взятие ворот не засчитывается», — говорится в разъяснении, опубликованном на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт во встрече был открыт на последней секунде первого периода — форвард ЦСКА Андрей Светлаков перехватил шайбу после ошибки Патрика Херсли и отдал голевой пас на Павла Карнаухова. Коллектив Ильи Воробьёва сравнял счёт на 28-й минуте благодаря точному броску Александра Барабанова. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс бросок Николая Прохоркина.