«Бостон» сыграет с «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли второй год подряд

Определился состав второй пары плей-офф НХЛ – 2019. В первом раунде Восточной конференции «Бостон Брюинз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» — вторая и третья команды Атлантического дивизиона. Это стало известно после того. как «Торонто» стал недосягаем для «Монреаль Канадиенс».

Преимущество домашней площадки получит вторая команда дивизиона. За три матча до окончания регулярного чемпионата у «Бостона» 103 очка, у «Торонто» — 99.

Команды встречались в прошлом году в первом раунде плей-офф. «Брюинз» одержали победу в семи играх, а затем во втором раунде уступили в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне команды встречались четырежды: «Бостон» одержал три победы, «Торонто» — одну.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз».