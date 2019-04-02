Три очка Д. Строума не помогли «Чикаго» обыграть «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в овертайме уступил «Виннипег Джетс» — 3:4.

Счёт на пятой минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. Канадская команда до первого перерыва не только отыгралась, но и вышла вперёд. Отличились Адам Лаури и Джек Рослович. Во втором периоде Рослович оформил дубль. Вскоре Дилан Строум сократил отставание до минимума. В конце третьего игрового отрезка он восстановил равенство, оформив дубль. Также на его счету результативная передача. Победу «Джетс» в овертайме принёс Кевин Хейз.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+1» и блок-шот за 13.41 на льду. У форварда «Чикаго» Артёма Анисимова «-1» и 36% выигранных вбрасываний за 18.37 (2.30 – в меньшинстве).