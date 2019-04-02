Купер — об игре Кучерова в матче с «Оттавой»: он просто был собой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:2) похвалил российского форварда Никиту Кучерова, а также Янни Гурда и Брейдена Пойнта, с которым россиянин играет в тройке.

«Стоит отдать должное ребятам. Я довольно давно в лиге и понимаю, как сложно это сделать. Они сегодня были хороши. Пойнт весь матч владел шайбой, Кучеров был просто собой, постоянно находя партнёров, а Гурд шёл на ворота. Это был мотор, который вез нас вперёд», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Кучеров набрал 125 очков в 79 матчах – 39 голов и 86 результативных передач. Он стал первым игроком за 13 лет, продемонстрировавшим такой результат. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон также набрал 125 (29+96) баллов.