Пелино: «Салават» находится в ситуации «сделай или умри», мы готовы к битве

Тренер омского «Авангарда» Майкл Пелино поделился мнением о третьем матче серии третьего раунда плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 2 апреля, в Уфе. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Мы готовимся отдельно к каждому матчу. Для нас не имеет значения — на выезде или дома играем. Мы собираемся действовать активно, полностью выложиться и хотим победить.

«Салават» наверняка получит дополнительную энергию от своих трибун. Они точно будут забиты, ведь команда находится в ситуации «сделай или умри». Мы знаем, что соперник отдаст все силы, к этому надо быть готовым.

Плей-офф — лучшее время сезона. Мы все на подъёме, все взволнованы. Не важно, какой матч по счёту. Все готовы к битве", — сказал Пелино в эфире клубного телевидения.

Первый матч остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека. Во второй игре «ястребы» одержали уже более уверенную победу со счётом 4:1.