Таварес: впервые буду играть в такой серии и хочу выжать всё из каждого момента

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал выход команды в плей-офф и предстоящую серию первого раунда с «Бостон Брюинз».

«Когда наступает такой момент, хочется насладиться им. Мы так много сделали ради этого, работали с первого дня сборов и до последней недели. И теперь мы понимаем, что у нас будет шанс побороться за Кубок Стэнли. Всё делается ради этого. Ради этого мы работаем. Сезон получается длинным. Приятно, когда всё уже гарантировано. Вообще, хочется, чтобы этот момент наступал как можно раньше. Но расслабляться нельзя.



Противостояние с «Бостоном»? Играют команды «Оригинальной шестёрки», они соперничают с первого года. Конечно, много времени прошло, но эмоций будет много. Я знаю, что значит проиграть матч № 7. Но я рад, что у меня есть шанс принять в нём участие. Я впервые буду играть в такой серии и хочу выжать всё из каждого момента, подняться максимально высоко. Для этого придётся обыграть несколько хороших команд, с которыми мы хорошо знакомы. Будет интересно», – цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.