«Барыс» со следующего сезона будет играть на североамериканской площадке

Астанинский «Барыс» в следующем сезоне планирует перейти на североамериканский размер ледовой площадки, сообщил президент клуба из Астаны Борис Иванищев.



«Планируем ли перейти на североамериканский формат площадки? Планируем. Будем делать летом. Растопим лед и сделаем маленькую площадку. К 2022 году Международная федерация хоккея планирует переходить на маленькие площадки — к этому нужно готовиться. Хотели в прошлом году сделать, но сделаем в этом.



Наши ребята растут, но им не хватает мастерства. Чтобы привлечь игроков для выполнения задач, я думаю, нужно увеличить бюджет. Хотя бы, чтобы какие-то позиции закрыть. Мы к этому стремимся — второй круг хотим пройти. И в финале конференции сыграть. Но нам нужна финансовая помощь. За небольшие деньги игроки к нам не приедут. Игроки, которые могут в плей-офф играть на результат», — цитирует функционера издание Vesti.kz.

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