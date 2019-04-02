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Международная федерация хоккея хочет приравнять трактовки правил к НХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Международная федерация хоккея хочет приравнять трактовки правил к НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Международная федерация хоккея рассчитывает проводить международные соревнования по единым правилам игры с Национальной хоккейной лигой, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

«Судейские ошибки были и будут в хоккее — игра есть игра, и ошибки — это часть игры, и так во всём мире. Но что действительно важно, чтобы игроки адекватно реагировали на судейские решения, чтобы чётко знали нюансы правил, а для этого нам необходимо сделать их едиными во всех лигах, приравнять трактовки с НХЛ. Уверен, в ближайшем будущем мы к этому придём. И хоккеистам, приезжающим из НХЛ на Олимпийские игры, будет легче», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, ранее ИИХФ сообщила, что планирует ввести североамериканский стандарт ледовых площадок.

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