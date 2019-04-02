Международная федерация хоккея хочет приравнять трактовки правил к НХЛ

Международная федерация хоккея рассчитывает проводить международные соревнования по единым правилам игры с Национальной хоккейной лигой, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.



«Судейские ошибки были и будут в хоккее — игра есть игра, и ошибки — это часть игры, и так во всём мире. Но что действительно важно, чтобы игроки адекватно реагировали на судейские решения, чтобы чётко знали нюансы правил, а для этого нам необходимо сделать их едиными во всех лигах, приравнять трактовки с НХЛ. Уверен, в ближайшем будущем мы к этому придём. И хоккеистам, приезжающим из НХЛ на Олимпийские игры, будет легче», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Напомним, ранее ИИХФ сообщила, что планирует ввести североамериканский стандарт ледовых площадок.

НХЛ убивает международный хоккей? Его спасёт только революция от ИИХФ Чемпионаты мира и хоккейный турнир на Олимпиаде нужно проводить в другие сроки.