Александр Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Известный хоккеист Александр Фролов выиграл суд по делу о 20 млн рублей у стороны умершей артистки Юлии Началовой, информирует «Московский комсомолец».



Согласно информации издания, инстанция отменила сразу два незаконных постановления судьи (о проведении экспертизы расписки и подсудности), а также вынесла председательствующему частное определение за грубое нарушение закона. Отмечается, что теперь разбираться будет Никулинский районный суд, где, по мнению адвокатов, добиться справедливости будет легче.



Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, её состояние оценивалось как тяжёлое. Началову ввели в состояние искусственной комы, она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

