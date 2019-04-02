ХК «Сочи» подписал новый контракт с Дмитрием Шикиным

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новое соглашение с голкипером Дмитрием Шикиным, информирует официальный сайт черноморской команды. 27-летний Шикин поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.



В составе «леопардов» Дмитрий Шикин провёл ровно 100 матчей, перейдя в команду в ходе сезона-2014/15. В прошедшем чемпионате голкипер установил личный рекорд по игровому времени, проведя на льду почти 1912 минут в «регулярке» и 233 с половиной минуты в плей-офф.



Дмитрий принял участие в 32 матчах первого этапа чемпионата (10 побед, 16 поражений, 5 игр с буллитными сериями), в среднем отражал 92,2% бросков и пропускал 2,42 шайбы за встречу. В Кубке Гагарина Шикин появлялся на льду в пяти играх и одержал в них две победы (%ОБ – 92.0; КН – 2.83), что произошло впервые в истории клуба.

Продали, купили и что получили? Работа менеджеров клубов КХЛ на Западе Анализируем результаты и разбираем трансферы нынешнего сезона.