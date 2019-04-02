Сергачёв: «Тампа» по-особенному настраивается на «Вашингтон», с ними тяжело

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о потенциальных соперниках команды в первом раунде Кубка Стэнли. Российский хоккеист отметил, что «молнии» настраиваются по-особенному только на «Вашингтон Кэпиталз».



В данный момент «Тампа» выходит на «Каролину Харрикейнз» в первом раунде, но до окончания регулярного чемпионата ситуация может измениться.



«Мы настраиваемся на всех одинаково. Нет такого, что мы о ком-то думаем особо. Может, только „Вашингтон“. Потому что у нас с ними проходят тяжёлые игры. А в остальном настрой на другие клубы всегда один и тот же», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.



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