Салливан: у «Питтсбурга» действительно хорошие шансы на выход в плей-офф

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о шансах клуба на получение путёвки в Кубок Стэнли. Для выхода в плей-офф «Питтсбургу» достаточно в грядущем матче с «Детройт Ред Уингз» одержать победу или надеяться на поражение «Монреаль Канадиенс» в основное время. Выход в плей-офф станет для «Питтсбурга» уже 13-м подряд.



«У нас есть действительно хорошие шансы на выход в плей-офф. До тех пор пока этот регулярный сезон не закончится, мы должны продолжать набирать очки. Мы должны в первую очередь выйти в плей-офф. Тогда мы сможем взглянуть и на другие наши возможности», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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