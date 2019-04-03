Таварес забросил 47-ю шайбу в сезоне, до Овечкина — четыре гола

«Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Каролину Харрикейнз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу второго периода гости впереди со счётом 2:1.

Зачёт снайперов НХЛ

Единственную шайбу «Торонто» на данный момент забросил Джон Таварес, для которого этот гол стал 47-м в сезоне. Канадский форвард вышел на второе место в снайперской гонке, сравнявшись с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем. Возглавляет гонку капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (51).

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Джеффа Вейлетта.

Предыдущую шайбу Джон забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Он проводил второй матч на арене «островитян» после ухода в «Лифс» в качестве свободного агента. Болельщики «Айлендерс» встретили шайбу экс-капитана гулом и неодобрительным свистом.