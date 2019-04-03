32-летний Худобин установил личный рекорд по матчам в сезоне НХЛ с первых минут

«Даллас Старз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флайерз» третьим кряду.

Ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский вратарь отразил 32 броска из 34. Для Худобина эта игра стала 35-й в нынешнем сезоне, в которой он появился на льду с первых минут. Ранее столько игр за сезон Антон не начинал никогда в карьере. Предыдущий рекорд он установил ещё в регулярке-2013/14, когда защищал ворота «Каролины Харрикейнз» (34 матча).

Ранее в этом сезоне 32-летний вратарь уже установил личный рекорд по общему количеству матчей в сезоне (39 против 36 в сезоне-2013/14). Основной голкипер «Старз» Бен Бишоп провёл в этом чемпионате 45 матчей, пропустив значительную часть сезона из-за постоянных травм.