Варламов: ценю, что мне дали шанс сыграть. Уверен, что решение было непростым

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2) прокомментировал первый выход на лёд с 16 марта.

«Я ценю, что тренер дал мне шанс сыграть. Уверен, что решение было непростым, потому что я давно не играл. Но я просто старался сохранять концентрацию и победить», — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь пропустил две шайбы к 14-й минуте первого периода, но затем отразил все броски, в том числе шесть в меньшинстве. В итоге Варламов справился с 27 бросками.

Дублем в матче отметился форвард «Колорадо» Александр Керфут. В составе победителей по два очка набрали защитник Тайсон Бэрри (1+1) и нападающий Габриэль Ландеског (0+2).